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28.01.2019, 16:26

На блокпосту в Донбассе умер еще один мирный житель

На блокпосту в Донбассе умер еще один мирный житель - Фото
Фото: LIGA.net

За последний месяц на блокпостах в Донбассе умерли около 10 мирных жителей

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Сегодня на "нулевом" блокпосту у КПВВ Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения. Об этом сообщает благотворительный фонд Право на защиту.

Смерть наступила примерно в 14:10. Причина неизвестна.

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По словам мониторов фонда, мужчина вместе с женой и сыном направлялся со стороны подконтрольной Украине территории, прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут его родные.

За последний месяц на блокпостах в Донбассе умерли около 10 мирных жителей. Официальной информации о причинах смертей с украинской стороны не поступает. В штабе ООС обвиняют боевиков в том, что они создают искусственные очереди на КПВВ.

По данным ООН, за весь 2018 год во время пересечения линии соприкосновения в Донбассе умерли более 50 человек.

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Теги: Донбасс, кпвв, станица луганская, блокпост
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