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23.01.2019, 21:32

В 2018 году на КПВВ в Донбассе умерли 50 человек - ООН

В 2018 году на КПВВ в Донбассе умерли 50 человек - ООН - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Причинами гибели людей стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

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В 2018 году во время пересечения линии соприкосновения в Донбассе умерли более 50 человек. Об этом Новостям Донбасса сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Согласно этой информации, причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

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18 января 2019 года между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р.

11 января во временно оккупированной Горловке умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей. 

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

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Теги: ООН, Донбасс, смерть, кпвв, блокпост
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