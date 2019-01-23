В 2018 году на КПВВ в Донбассе умерли 50 человек - ООН

Фото: dpsu.gov.ua

В 2018 году во время пересечения линии соприкосновения в Донбассе умерли более 50 человек. Об этом Новостям Донбасса сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Согласно этой информации, причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

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18 января 2019 года между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р.

11 января во временно оккупированной Горловке умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.