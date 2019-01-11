Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.01.2019, 09:46

На линии разграничения умерла женщина: ОБСЕ сообщила детали

На линии разграничения умерла женщина: ОБСЕ сообщила детали - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным наблюдателей, женщина умерла 9 января

Реклама
Реклама

Во временно оккупированной Горловке, что в 39 километрах от Донецка, умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В пресс-службе уточнили, что перед офисом СММ в Горловке наблюдатели видели тело умершей женщины 69 лет, вокруг нее находились трое медиков и четыре боевика, а неподалеку были припаркованы карета скорой помощи и два автомобиля террористов.

Реклама

"Муж умершей рассказал команде СММ, что ближе к вечеру 9 января они проходили мимо офиса СММ, когда женщина вдруг упала. Он также сообщил, что они с женой целый день стояли в очереди на блокпосте вооруженных формирований вблизи Горловки, чтобы пройти в подконтрольные правительству районы для решения вопросов, связанных с получением пенсий, но им не удалось это сделать из-за больших очередей", - уточнили в пресс-службе.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, обсе, линия разграничения, Горловка, смерть женщины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 