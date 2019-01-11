На линии разграничения умерла женщина: ОБСЕ сообщила детали

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированной Горловке, что в 39 километрах от Донецка, умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В пресс-службе уточнили, что перед офисом СММ в Горловке наблюдатели видели тело умершей женщины 69 лет, вокруг нее находились трое медиков и четыре боевика, а неподалеку были припаркованы карета скорой помощи и два автомобиля террористов.

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"Муж умершей рассказал команде СММ, что ближе к вечеру 9 января они проходили мимо офиса СММ, когда женщина вдруг упала. Он также сообщил, что они с женой целый день стояли в очереди на блокпосте вооруженных формирований вблизи Горловки, чтобы пройти в подконтрольные правительству районы для решения вопросов, связанных с получением пенсий, но им не удалось это сделать из-за больших очередей", - уточнили в пресс-службе.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.