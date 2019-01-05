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05.01.2019, 19:17

На контрольных пунктах в Донбассе умерли двое гражданских

На контрольных пунктах в Донбассе умерли двое гражданских - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В штабе ООС говорят, что боевики на КПВВ искусственно создают сложности, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения

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Сегодня в Донбассе, на контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" умерли два человека. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Там говорят, что боевики на блокпостах и КПВВ искусственно создают сложности, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения.

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"Сегодня, 05 января, в 9:45 в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" при оформлении документов на переход в подконтрольные власти Украины районы 65-летнему мужчине, который недавно подошел на КПВВ, стало плохо со здоровьем и он потерял сознание", - рассказали в штабе ООС.

Украинские пограничники вызвали представителя Красного Креста и карету скорой помощи. Однако спасти мужчину не удалось. Предварительный диагноз: остановка сердца.

"В 11.00 на КПВВ "Майорск", по прибытии со стороны временно неподконтрольной власти Украины территории, 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Сотрудники "общественной организации по оказанию медицинской помощи" провели срочные реанимационные мероприятия, но также не смогли спасти жизнь человека.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в который раз подвергает опасности мирное население..." – сказано в сообщении.

1 января на блокпосту недалеко от города Кременная Луганской области застрелился полицейский.

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Теги: Донбасс, Майорск, кпвв, станица луганская, очередь
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