В Станице Луганской между блокпостами умер мирный житель

Фото: LIGA.net

Сегодня между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р. Об этом сообщает правозащитная организация Право на защиту.

По информации организации, мужчина в сопровождении дочери он направлялся на контролируемую правительством Украины территорию.

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Вместе с тем, в Facebook штаба операции объединенных сил появилось сообщение о том, что, по данным украинской стороны СЦКК, боевики "продолжают практику искусственного создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения КПВВ в Станице Луганской".

Там отметили, что такие действия в холодную зимнюю пору года угрожают жизни и здоровью простых людей, преимущественно пожилого возраста.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

11 января во временно оккупированной Горловке умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей.