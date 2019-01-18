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18.01.2019, 18:28

В Станице Луганской между блокпостами умер мирный житель

В Станице Луганской между блокпостами умер мирный житель - Фото
Фото: LIGA.net

В штабе ООС говорят, что боевики специально создают очереди для мирных жителей, которые идут на подконтрольную Украине территорию

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Сегодня между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р. Об этом сообщает правозащитная организация Право на защиту.

По информации организации, мужчина в сопровождении дочери он направлялся на контролируемую правительством Украины территорию.

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Вместе с тем, в Facebook штаба операции объединенных сил появилось сообщение о том, что, по данным украинской стороны СЦКК, боевики "продолжают практику искусственного создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения КПВВ в Станице Луганской".

Там отметили, что такие действия в холодную зимнюю пору года угрожают жизни и здоровью простых людей, преимущественно пожилого возраста.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

11 января во временно оккупированной Горловке умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей. 

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Теги: война, Донбасс, кпвв, станица луганская, блокпост
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