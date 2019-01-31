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31.01.2019, 09:51

Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента - ЦИК

Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента - ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Жители временно оккупированных территорий Донбасса не ограничены в возможности проголосовать 31 марта 2019 года

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории. Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net.

"Избиратели, в том числе "жители отдельных населенных пунктов Донбасса", могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - отмечается в сообщении.

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В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.

"Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся", - уточнили в ЦИК.

В ЦИК объяснили, будут ли проходить выборы президента на линии разграничения в Донбассе.

 

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Теги: цик, выборы-2019, жители ордло
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