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31.01.2019, 09:14

В ЦИК сказали, будут ли проходить выборы на линии разграничения

В ЦИК сказали, будут ли проходить выборы на линии разграничения - Фото
Станица Луганская (фото - LIGA.net)

В Центральной избирательной комиссии дали разъяснения о возможности проведения выборов президента на линии разграничения в Донбассе

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Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет. Об этом говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net, в котором шла речь о возможности проведения выборов президента на линии разграничения, в частности, Станице Луганской.

"Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось", - отмечается в сообщении.

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В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

По информации LIGA.net в Станице Луганской, которая находится на линии разграничения, в 12 километрах от временно оккупированного Луганска, активно распространяется информация среди местных жителей, что они якобы не смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года.

"Говорят, что у нас выборов не будет. Интересно, на каком основании? Я – гражданка Украины, специально выехала из Луганска, почему меня лишают права голоса?!" - отметила местная жительница Наталья.

Другой собеседник Александр считает, что выборы президента обязательно нужно проводить. "Нужно показать всем, что мы – это Украина, тут хватает разных настроений, а если их отменят, то многие этого вообще не поймут" - объяснил он.

Госпогранслужба проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента Украины

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Теги: война в донбассе, линия разграничения, станица луганская, цик, выборы-2019
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