Цигикал сказал, как будут проверять международных наблюдателей

Петр Цигикал (фото - dpsu.gov.ua)

Госпогранслужба проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента Украины. Об этом сегодня сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время коллегии МВД.

"Одно из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов президента Украины - усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей", - сказал Цигикал.

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Он отметил, что международные наблюдатели будут оформляться пограничниками вне очереди, в приоритетном порядке.

"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые предоставит ЦИК. Госпогранслужба готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будут организованы соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование", - отметил Цигикал.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.

Выборы президента пройдут 31 марта 2019 года.

23 января 2019 года Центральная избирательная комиссия напомнила иностранным государствам и международным организациям, которые планируют направлять наблюдателей в Украину на президентские выборы, о том, что Россия в Украине признана государством-агрессором.