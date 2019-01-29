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29.01.2019, 08:40

Волкер обсудил с постпредом Украины в ООН миротворческую миссию

Волкер обсудил с постпредом Украины в ООН миротворческую миссию - Фото
Курт Волкер и Владимир Ельченко (фото - Постоянное представительство Украины в ООН).JPG

Встреча состоялась в США

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В понедельник, 28 января, в Нью-Йорке состоялась встреча постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба постпредставительсва Украины в ООН.

Они обсуждали ситуацию на оккупированных территориях Украины - в Донбассе и Крыму. Речь шла о дальнейших шагах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем развертывания миротворческой миссии. Особое внимание было уделено вопросу освобождения незаконно удерживаемых Россией украинских заложников.

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Ельченко поблагодарил Волкера за "неизменную поддержку США", оказуемую Украине в противодействии агрессии России. 

Ранее спецпредставитель США заявлял о возможном освобождении захваченных у Керченского пролива моряков ВМС Украины до Рождества.

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Теги: Курт Волкер, постпред Украины в ООН, ООН, США, владимир ельченко
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