Геращенко призвала голосовать за того, кто скажет "нет" Путину

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала проголосовать за того, кто сможет сказать Путину "нет". Об этом первый вице-спикер заявила, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", передает корреспондент LIGA.net.

"Я прошу вас, 31 марта поддержите того, кто сможет сказать Путину "нет", а не "хи-хи", - сказала вице-спикер.

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Геращенко также прокомментировала выдвижение Порошенко не от партии Солидарность.

"Нашего президента поддерживает общество, а это более широкая поддержка", - добавила политик.

Ранее Порошенко объявил об участии в выборах президента.