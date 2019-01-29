ОБСЕ сообщила о новой технике боевиков в Дебальцево

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

26 января миссия зафиксировала два военных транспортных средства с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы.

Реклама

"На одном из них была установлена мачта-антенна, а на другом - квадратная коробка для мачты-антенны на крыше) возле Дебальцево, что в 58 километрах к северо‑востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.

За период с вечера 25 по вечер 26 января в Донецкой области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом около 20 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 100 взрывов).

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево