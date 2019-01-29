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29.01.2019, 10:40

ОБСЕ сообщила о новой технике боевиков в Дебальцево

ОБСЕ сообщила о новой технике боевиков в Дебальцево - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала два военных транспортных средства террористов с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

26  января миссия зафиксировала два военных транспортных средства с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы.

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"На одном из них была установлена мачта-антенна, а на другом - квадратная коробка для мачты-антенны на крыше) возле  Дебальцево, что в 58 километрах  к северо‑востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.

За период с вечера 25 по вечер 26 января в Донецкой области ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом около 20 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 100 взрывов). 

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево

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Теги: дебальцево, война в донбассе, техника боевиков
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