Климкин едет в Донбасс с "десантом из Европы"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завтра, 29 января, министры иностранных дел Чехии, Дании и Украины посетят Мариуполь и побывают на пропускных пунктах в прифронтовом Донбассе. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции.

"Мы завтра будем говорить именно там, в Мариуполе, со специальной миссией ЕС - миссией, которая будет именно системно смотреть, каким образом помочь украинскому Донбассу и югу отбивать угрозы со стороны России. Сейчас у нас как раз несколько таких европейских десантов на украинский Донбасс", - сказал он.

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Речь пойдет о помощи Донбассу: инфраструктурных проектах, поддержке человеческого капитала, о том, "как можно наказать" Россию.

"Я в позапрошлый раз был в Мариуполе и слышал, что даже часть хлеба в Мариуполь завозят из Запорожской области", - сказал он.

Климкин поблагодарил европейских друзей за особенное внимание к Донбассу: "У меня иногда складывается впечатление, что они прилагают больше усилий, чем некоторые украинские политики, которые иногда совсем не посещают Донбасс и не поддержали ни одного проекта", - подчеркнул глава МИД.

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