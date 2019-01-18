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18.01.2019, 12:35

В ОБСЕ опровергли слова Климкина о совместной с ООН миссии

В ОБСЕ опровергли слова Климкина о совместной с ООН миссии - Фото
Мартин Сайдик (фото - пресс-служба ОБСЕ)

Представители ОБСЕ не предлагали направить в Донбасс совместную с ООН миссию, сообщил Мартин Сайдик

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Представители ОБСЕ не предлагали направить в оккупированный Донбасс совместную с ООН миссию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Мартина Сайдика.

Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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Как пишет DW, 16 января Климкин в Северодонецке сказал журналистам, что представители ОБСЕ в трехсторонней контактной группе вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. По словам главы МИДа, такая миссия должна иметь "военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию". Этот вопрос будет стоять, в частности, в повестке дня визита в Москву председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в феврале, добавил министр.

В то же время в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что приветствуют любые дополнительные меры, которые помогли бы уменьшить имеющиеся угрозы и что ОБСЕ готова консультировать и предлагать для этого свой опыт, накопленный в Украине.

Напомним, 16 января министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ вместе с министром Климкиным прибыли на линию соприкосновения в Донбассе – Станицу Луганскую. 

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Теги: ООН, война, Донбасс, обсе, павел климкин, миротворцы, мартин сайдик
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