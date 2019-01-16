Новый глава ОБСЕ прибыл на линию соприкосновения в Донбассе: фото

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным прибыл на линию соприкосновения в Донбассе – Станицу Луганскую. Об этом сообщил Климкин у себя в Twittter.

"На КПВВ Станица Луганская - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председательствующим в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ в Донбассе", - отметил Климкин.

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По его словам, визит Лайчака в Донбасс - важный сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.

"Ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и воочию увидеть реальное положение дел в Донбассе. Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - добавил министр.

15 января 2019 года Лайчак впервые приехал в Украину, он встретился с министром обороны Степаном Полторак.