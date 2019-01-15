Новый глава ОБСЕ впервые приехал в Украину

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак впервые приехал в Украину. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
Он провел встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.
"Сегодня я побывал в Украине в ходе своего первого визита в качестве действующего председателя ОБСЕ. Сразу после моего прибытия я получил исчерпывающий брифинг от ОБСЕ об их работе и ситуации с безопасностью в Украине, вокруг нее", - сказал Лайчак.
7 декабря Лайчак заявил, что в 2019 году Украина по-прежнему будет основным приоритетом ОБСЕ.