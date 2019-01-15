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15.01.2019, 14:57

Новый глава ОБСЕ впервые приехал в Украину

Новый глава ОБСЕ впервые приехал в Украину - Фото
Фото: twitter.com/MiroslavLajcak

Мирослав Лайчак встретился с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране

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Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак впервые приехал в Украину. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Он провел встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.

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"Сегодня я побывал в Украине в ходе своего первого визита в качестве действующего председателя ОБСЕ. Сразу после моего прибытия я получил исчерпывающий брифинг от ОБСЕ об их работе и ситуации с безопасностью в Украине, вокруг нее", - сказал Лайчак.

7 декабря Лайчак заявил, что в 2019 году Украина по-прежнему будет основным приоритетом ОБСЕ. 

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Теги: война в донбассе, обсе, Мирослав Лайчак
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