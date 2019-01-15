Полторак встретился с новым главой ОБСЕ: о чем говорили - фото

Мирослав Лайчак и Степан Полторак (фото - mil.gov.ua)

Сегодня, 15 января, в Киеве Степан Полторак встретился с новым главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак обсудил с Лайчаком сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Словакии, в частности в части налаживания военно-политического диалога, регионального сотрудничества, участия Словакии в трастовых фондах НАТО в поддержку Украины по противоминной деятельности, а также медицинской реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Во время диалога Полторак ознакомил с ситуацией в Донбассе, подчеркнув, что агрессивная политика Российской Федерации является главным вызовом европейской безопасности.

Мирослав Лайчак (фото - mil.gov.ua)

"Российское руководство пренебрегает нормами международного права, пытается разрушить мировой порядок и восстановить имперский статус России. И ключевым элементом такой политики является установление контроля над Украиной", - отметил Полторак.

15 января 2019 года Лайчак впервые приехал в Украину.