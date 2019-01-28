В Донбассе провели учения по противодействию беспорядкам: фото

В Славянске Донецкой области подразделения Нацгвардии и полиции провели тренировку по противодействию массовым беспорядкам, в частности блокированию работы судов. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

В учениях также приняли участие группы диалога, целью которых является снизить уровень агрессии.

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Согласно легенде учений, попытка блокирования здания суда агрессивно настроенными людьми переросла в потасовку, из-за чего были привлечены силы полиции, патрульных и нацгвардейцев.

Вчера, 27 января, в зоне проведения операции объединенных сил над акваторией Азовского моря дежурное звено ударных самолетов Воздушных сил ВСУ провело проверку боеготовности.