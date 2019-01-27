Чехия расследует участие своих граждан в боях на стороне боевиков

Фото: denikn.cz

Прокуратура Чехии расследует участие 10 своих граждан в боевых действиях на стороне боевиков террористичеких организаций Л/ДНР. Об этом сообщает Deník N.

Имя наемников не называются до судебного процесса.

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Отмечается, что во временно оккупированный Донбасс поехал, например, 22-летний гражданин Чехии, он там с лета 2015 года до мая 2016 года, заехав туда через Россию.

Заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил информацию СМИ и сообщил, что в феврале 2018 годна один чешский гражданин был обвинен в терроризме, сообщает Радио Свобода.

"Он быв обвинен в совершении преступления, признанном законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 УК за активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, называемой "Донецкая народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенной и независимой Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины", - сказал Башни.

Представитель прокуратуры отказался подтвердить имя обвиняемого, сославшись на законы Чехии, которые запрещают предоставлять СМИ данные для идентификации подозреваемых.

Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека.

25 июня 2017 года сообщалось, что чешские судебные органы начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне боевиков Донбасса.