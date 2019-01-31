Кремль может сменить главаря боевиков в Луганске - источники

Леонид Пасечник (фото - сайт боевиков)

Главарю террористической организации ЛНР Леониду Пасечнику сделали операцию на сердце, поэтому его могут заменить другой кремлевской марионеткой. Об этом на правах анонимности сообщили LIGA.net источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.

"Слышал, что его прооперировали в Москве, поэтому грядут у нас перемены, возможно, кого-то другого поставят", - сказал собеседник, уточнив, что официального подтверждения информации нет.

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Другой источник LIGA.net сказал, что в последние дни Пасечник "особо не появляется в эфире" местных пропагандистских телеканалов.

"Ни особо он заметен, но очевидно, что правду узнать тут невозможно. Все же решают – в Москве", - считает луганчанин.

24 ноября 2017 года вместо сбежавшего в РФ боевика Игоря Плотницкого Кремль поставил Пасечника.

11 ноября 2018 года боевики согнали так называемых бюджетников на псевдовыборы главаря боевиков террористической организации ЛНР, чтобы показать в подконтрольных им и российских СМИ высокую явку.