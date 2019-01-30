В Донбассе ВСУ обнаружили засаду и уничтожили КамАЗ боевиков

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Во временно оккупированном Донбассе украинские военные за минувшие сутки уничтожили военный грузовик КамАЗ с вооружением и материально-техническими средствами боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

В штабе ООС не стали сегодня сообщать LIGA.net, на каком направлении в Донбассе был ликвидирован военный грузовик террористов.

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На докучаевском направлении ВСУ обнаружили и ликвидировали засаду боевиков, украинские военные также захватили технику: ПТРК Фагот; РПГ-18, НСВ-12,7 Утес1.

Потерь и пострадавших среди ВСУ нет.

В штабе ООС уточнили LIGA.net, что всего за минувшие сутки четыре террориста уничтожены, шестеро получили ранения.

Боевики восемь раз нарушили режим тишины в Донбассе.

23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям, сообщает Главное управление разведки Минобороны.