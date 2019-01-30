"Это катастрофа": очереди и летальные случаи на пунктах пропуска

Станица Луганская (фото - LIGA.net)

28 января при пересечении линии соприкосновения возле Станицы Луганской умер 68-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"На контрольном пункте въезда-выезда, расположенном севернее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска), представитель международной организации сообщил, что в 13:45 возле гуманитарного контейнера, используемого в качестве пункта обогрева, потерял сознание мужчина, которого, несмотря на оказанную неотложную помощь, реанимировать не удалось", - отметили в пресс-службе.

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По словам присутствовавшего на месте полицейского, мужчина вместе с женой и сыном направлялся во временно оккупированные районы Донбасса.

Его тело доставили в морг Станицы Луганской.

По информации собеседников LIGA.net, 23 января люди, которые пересекали линию разграничения из захваченного гибридными войсками РФ Луганска, ожидали около семи часов.

"Некоторые вернулись, потому что не успели пройти при -15 градусах, это просто катастрофа", - уточнил источник на правах анонимности.

Он добавил, что в последние дни количество людей, пересекающих линию разграничения, стало больше: "Они едут на автовокзал в Луганске и занимают там специально очередь с 05:00 на автобус".

По информации LIGA.net, в Станице Луганской люди занимают очередь с 04:30.

21 января представители Северодонецкого офиса БФ Право на защиту сообщили, что между нулевыми блопостами вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская умер мужчина.

5 января 2019 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.