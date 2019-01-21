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21.01.2019, 14:03

На линии разграничения в Донбассе умер мужчина

На линии разграничения в Донбассе умер мужчина - Фото
Серая зона между блокпостами (фото - LIGA.net)

Инцидент произошел в Станице Луганской

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Сегодня, 21 января, около в 09:00 между нулевыми блопостами вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская умер мужчина 1946 года рождения. Об этом сообщают представители Северодонецкого офиса БФ Право на защиту.

Мужчина вместе с женой направлялся со временно оккупированной территории Донбасса.

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"К нулевому блокпосту со стороны контролируемой правительством Украины территории пенсионер не дошел 100 метров. Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, у мужчины было больное сердце", - отмечается в сообщении.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

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Теги: умер мужчина, война в донбассе, станица луганская
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