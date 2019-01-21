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21.01.2019, 09:59

Что происходит на линии разграничения в Донбассе: детали, фото

Что происходит на линии разграничения в Донбассе: детали, фото - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники LIGA.net рассказали о ситуации на линии разграничения в Станице Луганской

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели 18 января 2019 года тело умершего мужчины возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

По данным ОБСЕ, примерно в 50 м от передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, что на асфальте лежало тело умершего мужчины (в возрасте 70–80 лет).

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"Члены патруля миссии видели, что у тела стояли двое полицейских и две дочери умершего. Дочери сообщили команде СММ, что их отец направлялся в неподконтрольные правительству районы, когда, предположительно, у него случился сердечный приступ, и он умер", - отметили в пресс-службе.

По информации LIGA.net, в Станице Луганской люди занимают очередь с 04:30. "Среди них есть и перекупщики, которые перетаскивают в Луганск овощи и фрукты, там они сдают дороже в 2-3 раза", - отметил местный житель Андрей.

Фото: LIGA.net

Другой собеседник добавил, что некоторые зарабатывают тем, что переносят товар через линию разграничения, разрушенный мост.

"В день они имеют до 300 грн", - уточнил он на правах анонимности.

 С

Серая зона в Станице Луганской (фото - LIGA.net)

"В последние дни людей - очень много, толпы, в основном – это пенсионеры, они стоят по несколько часов в очереди, идут за украинскими пенсиями, тут проходят идентификацию в Ощадбанке, а потом возвращаются домой, в Луганск", - добавил Андрей.

Фото:  LIGA.net

Пункт пропуска в Станице Луганской  сейчас начинает работать в 08:00.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

11 января во временно оккупированной Горловке умерла женщина, которая не успела пересечь линию разграничения из-за длинных очередей. 

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Теги: линия разграничения, станица луганская, война в добассе
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