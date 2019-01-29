Разведка США спрогнозировала вероятность наступления в Донбассе

Дэниэл Коутс (фото - EPA)

Соединенные Штаты на основании анализа данных разведки считают возможным, но маловероятным масштабное наступление в Донбассе в 2019 году. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном на слушаниях в Комитете по вопросам разведки Сената США, передает Укринформ.

"Кремль будет стремиться поддерживать и по возможности увеличивать свое влияние на страны бывшего Советского Союза, которые, по его убеждению, находятся в сфере его влияния", - подчеркнул глава нацразведки США.

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При этом он уверен, что "масштабное наступление со стороны Украины или поддерживаемых Россией сил возможно в оперативном плане, однако маловероятно в 2019 году". В то же время он прогнозирует рост напряжения в Черном и Азовском морях.

"Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию дестабилизации Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО", - подчеркнул в своем докладе Коутс.

Перехват Россией украинских судов в Керченском проливе и задержание моряков и кораблей в ноябре 2018-го свидетельствует о готовности РФ ограничить свободу украинского судоходства в этом районе и оказывать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине, подытожил глава нацразведки США.