В ООН ответили Сайдику по "мирному плану" в Донбассе

Оснат Лубрани (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира в Донбассе. Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, сообщает УНИАН.

Она заявила, что читала о плане Сайдика. "Организация объединенных наций поддерживает ключевую роль. Прежде всего, мы поддерживаем минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине", - отметила она.

Реклама

По ее словам, ООН не является частью этих различных форматов.

"Но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта", - подчеркнула Лубрани, уточнив, что есть различные предложения для достижения мира, но ООН непосредственно пока не вовлечена ни в одно из них.

Лубрани подчеркнула, что все люди, которые страдают от конфликта и с которыми она общалась, сказали, что хотят мира. "Мы все хотим этого и, безусловно, ООН будет поддерживать любые такие усилия", - заверила Лубрани.

Ранее полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов также удивился плану Сайдика, в котором тот предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие".

Читайте также: В Украине считают план Сайдика его личной инициативой