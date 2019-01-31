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31.01.2019, 16:04

В ООН ответили Сайдику по "мирному плану" в Донбассе

В ООН ответили Сайдику по "мирному плану" в Донбассе - Фото
Оснат Лубрани (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ООН отметили, что, прежде всего, поддерживают минские соглашения

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ООН не имеет отношения к плану специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, но поддерживает предложения, призванные добиться мира в Донбассе. Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, сообщает УНИАН.

Она заявила, что читала о плане Сайдика. "Организация объединенных наций поддерживает ключевую роль. Прежде всего, мы поддерживаем минские соглашения и переговоры, которые продолжаются, усилия "нормандского формата", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в Украине", - отметила она.

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По ее словам, ООН не является частью этих различных форматов.

"Но мы, конечно, поддерживаем переговоры с целью мирного урегулирования конфликта", - подчеркнула Лубрани, уточнив, что есть различные предложения для достижения мира, но ООН непосредственно пока не вовлечена ни в одно из них.

Лубрани подчеркнула, что все люди, которые страдают от конфликта и с которыми она общалась, сказали, что хотят мира. "Мы все хотим этого и, безусловно, ООН будет поддерживать любые такие усилия", - заверила Лубрани.

Ранее полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов также удивился плану Сайдика, в котором тот предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие".

Читайте также: В Украине считают план Сайдика его личной инициативой

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Теги: ООН, война, Донбасс, обсе, план, мартин сайдик
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