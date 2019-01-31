Дело MH17: против Путина подали рекордный групповой иск

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Родственники жертв сбитого над Донбассом малазийского Boeing МН17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина. Об этом в интервью Эху Москвы сообщил адвокат Джерри Скиннер.

Скиннер отметил, что число истцов уже увеличилось до 291.

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"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", – сказал он.

22 января пять стран-участниц Совместной следственной группы, которая расследует крушение самолета, подписали меморандум о взаимопонимании по финансовой поддержке уголовного преследования виновных в авиакатастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.