Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 21:53

Дело MH17: финансировать суд над виновными будут пять стран

Дело MH17: финансировать суд над виновными будут пять стран - Фото
Фото: twitter.com/ministerBlok

Расходы на работу прокуратуры, суда и на защиту свидетелей берут на себя Нидерланды

Реклама
Реклама

Пять стран-участниц Совместной следственной группы, которая расследует крушение самолета рейса MH17 над оккупированным Донбассом летом 2014 года, подписали меморандум о взаимопонимании по финансовой поддержке уголовного преследования виновных в авиакатастрофе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина договорились совместно профинансировать этот процесс. Кроме того сохраняется возможность привлечения и других государств, которые потеряли своих граждан в результате катастрофы 17 июля 2014 года.

Реклама

Для контроля расходования выделенных средств будет создан финансовый надзорный комитет.

Расходы на работу прокуратуры, суда и на защиту свидетелей полностью берут на себя Нидерланды, где будет проводиться процесс.

Действие меморандума определено в пять лет, с возможностью дальнейшего продления в случае необходимости по соглашению сторон каждые два года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: MH17, нидерланды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 