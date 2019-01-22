Дело MH17: финансировать суд над виновными будут пять стран

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Пять стран-участниц Совместной следственной группы, которая расследует крушение самолета рейса MH17 над оккупированным Донбассом летом 2014 года, подписали меморандум о взаимопонимании по финансовой поддержке уголовного преследования виновных в авиакатастрофе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина договорились совместно профинансировать этот процесс. Кроме того сохраняется возможность привлечения и других государств, которые потеряли своих граждан в результате катастрофы 17 июля 2014 года.

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Для контроля расходования выделенных средств будет создан финансовый надзорный комитет.

Расходы на работу прокуратуры, суда и на защиту свидетелей полностью берут на себя Нидерланды, где будет проводиться процесс.

Действие меморандума определено в пять лет, с возможностью дальнейшего продления в случае необходимости по соглашению сторон каждые два года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.