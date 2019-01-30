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Боты:
30.01.2019, 11:32

Разведчики обезвредили засаду боевиков и показали трофеи: фото

Разведчики обезвредили засаду боевиков и показали трофеи: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.new

По данным штаба операции объединенных сил, за успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам

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Украинские разведчики 29 января обезвредили засаду боевиков на докучаевском направлении. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Умелыми действиями разведгруппы личный состав противника был нейтрализован, а оставшиеся врагом образцы вооружения захвачены. Трофеями разведчиков стали ПТРК Фагот, РПГ-18 , НСВ-12,7 Утес", - отмечается в сообщении.

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В штабе ООС подчеркнули, что за успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам. В штабе ООС пообещали LIGA.net в ближайшее время уточнить количество украинских военных, которых наградят.

29 января во временно оккупированном Донбассе украинские военные за минувшие сутки уничтожили военный грузовик КамАЗ с вооружением и материально-техническими средствами боевиков.

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Теги: боевики, ВСУ, война в донбассе, засада, трофеи
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