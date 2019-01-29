Боевики увольняют сотрудников 20 промышленных предприятий - ИС

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Во временно оккупированной Донецкой области боевики увольняют сотрудников 20 промышленных предприятий. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"На данный момент, в подобной ситуации (увольнения работников и окончательной ликвидации) находятся приблизительно еще 20 промышленных предприятий, находящихся на территории так называемой ДНР", - отмечается в сообщении.

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По данным группы ИС, с октября 2018 года террористы окончательно закрыли бывший ГАХК Топаз, уволив всех сотрудников, готовят окончательную ликвидацию предприятия, одновременно пытаясь уничтожить доказательства разворовывания средств и фондов, а также несанкционированного использования в личных целях его производственных мощностей.

25 января 2019 года сообщалось, что во временно оккупированном Донецке боевики ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.