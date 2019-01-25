В Донецке боевики ввели штрафы за украинские автономера

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Донецке боевики ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами. Об этом сегодня LIGA.net сообщили источники в оккупации.

Собеседники на правах анонимности отметили, что первый штраф составляет около 300 рублей (150 грн, - ред), повторный - около 500 рублей (250 грн, - ред.).

Реклама

"Штрафуют и забирают на штрафстоянки машины", - сказал местный житель Максим, уточнив, что автомобилей с номерами террористической организации ДНР стало больше на улицах города с начала 2019 года.

Другой источник LIGA.net предположил, что таким образом пророссийские наемники пытаются наполнить так называемый местный бюджет.

Он рассказал, что некоторые жители недовольны такими изменениями. "В начале - многие возмущались, но сейчас уже смирились", - сказал дончанин.

По его словам, из тех, кто все-таки решил пройти так называемую регистрацию в Донецке, большинство пока решили "подстраховаться", поэтому оставляют у себя украинские автономера.

"Их (украинские автономера, - ред.) не забирают, по желанию можно сдать", - объяснил он.

10 января 2019 года сообщалось, что во временно оккупированном Луганске боевики заставляют водителей менять украинские номера автомобилей на номера террористической организации ЛНР.