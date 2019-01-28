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28.01.2019, 13:14

Украина готовится: ВСУ создали корпус и танковую бригаду резерва

Украина готовится: ВСУ создали корпус и танковую бригаду резерва - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Это "уже заправленная техника с экипажем", потому она сможет мгновенно отреагировать на возможную эскалацию агрессии РФ, заявил глава Минобороны

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На случай открытой вооруженной агрессии России или другой эксклации командование ВСУ создало корпус резерва и танковую бригаду резерва. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра обороны Степана Полторака.

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. В случае обострения ситуации или открытой агрессии, корпус резерва готов приступить к выполнению задач", - рассказал глава Минобороны.

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Также Полторак отметил, что танковая бригада - это "уже заправленная техника с экипажем", потому она в кратчайшие сроки отреагирует на возможную агрессию РФ. 

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Теги: война на Донбассе, ВСУ, агрессия рф, корпус резерва
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