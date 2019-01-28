Украина готовится: ВСУ создали корпус и танковую бригаду резерва

Фото: пресс-служба Минобороны

На случай открытой вооруженной агрессии России или другой эксклации командование ВСУ создало корпус резерва и танковую бригаду резерва. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра обороны Степана Полторака.

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. В случае обострения ситуации или открытой агрессии, корпус резерва готов приступить к выполнению задач", - рассказал глава Минобороны.

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Также Полторак отметил, что танковая бригада - это "уже заправленная техника с экипажем", потому она в кратчайшие сроки отреагирует на возможную агрессию РФ.

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