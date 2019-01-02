В 2018 ВСУ усилили полсотни самолетов и вертолетов: фото

Фото: Укроборонпром

Предприятия авиастроительства Укроборонпрома в 2018 году передали ВСУ около 50 самолетов и вертолетов. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Это авиация, которую модернизировали или отремонтировали.

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Украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8.

На Запорожском "МиГремонт" прошли модернизацию Су-27 и Су-25, и самолеты теперь могут выполнять совместные миссии с силами НАТО.

Продолжается разработка самолета Ан-77, который должен стать основой военно-транспортной авиации Украины.

Фото: Укроборонпром