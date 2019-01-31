В Донбассе появились экипажи военных медиков "как в НАТО" — видео

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Работа всех подразделений медицинской эвакуации ВСУ на востоке, оснащенных по стандартам Альянса, будет стандартизирована

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В районе боевых действий на востоке Украины начинают работу экспериментальные подразделения медицинской эвакуации. Об этом речь идет в сюжете штаба операции объединенных сил.

"Совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам НАТО и имеет целью создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях", — пояснили в штабе.

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По словам одного из первых волонтеров-медиков на войне в Донбассе из команды ASAP Rescue, теперь военнослужащего ВСУ Ильи "Хоттабыча" Лысенко, организовать такую службу помогает армия США, предоставляя современную экипировку и расходные материалы.

Фото: facebook.com/milmeddep

Подразделения будут стандартизованы, а также оснащены передовой техникой и оборудованием. Такие экипажи будут созданы в каждом полевом госпитале.

"Осталось только призвать тех людей, которые готовы свою жизнь посвятить спасению украинского воина и гражданского, пройти с нами путь становления новой медицинской эвакуации ВСУ", — подчеркнул Лысенко.

Первые экипажи уже сформированы.

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Теги: армия США, оос, ВСУ, эвакуация, война в донбассе, медицина, медэвак, хоттабыч, илья лысенко
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