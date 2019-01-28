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28.01.2019, 17:02

В оккупированной Горловке обрушилось здание завода, погиб человек

В оккупированной Горловке обрушилось здание завода, погиб человек - Фото
Фото: сайт боевиков

Повреждена кровля и стены ремонтно-механического цеха

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На машиностроительном заводе в оккупированной Горловке Донецкой области обвалилась производственное здание, в результате чего погиб слесарь. Об этом сообщают сайты боевиков. 

Несчастный случай произошел 28 января.

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В целом повреждено 1,5 тысячи квадратных метров кровли ремонтно-механического цеха и 70 квадратных метров стен.

В так называемой "администрации" Горловки заявили, что спасатели достали из-под завалов тело слесаря. Погибший - Жеребко Алексей Алексеевич, 1955 года рождения.

Завалы продолжают разбирать.

В начале декаборя сообщалось, что за время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт, которые функционировали до начала агрессии РФ.

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Теги: Горловка, Донбасс, авария
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