В оккупированной Горловке обрушилось здание завода, погиб человек

Фото: сайт боевиков

На машиностроительном заводе в оккупированной Горловке Донецкой области обвалилась производственное здание, в результате чего погиб слесарь. Об этом сообщают сайты боевиков.

Несчастный случай произошел 28 января.

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В целом повреждено 1,5 тысячи квадратных метров кровли ремонтно-механического цеха и 70 квадратных метров стен.

В так называемой "администрации" Горловки заявили, что спасатели достали из-под завалов тело слесаря. Погибший - Жеребко Алексей Алексеевич, 1955 года рождения.

Завалы продолжают разбирать.

В начале декаборя сообщалось, что за время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт, которые функционировали до начала агрессии РФ.