Бойцы ВСУ заткнули огневую точку оккупантов ракетой: видео

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Видео публикуется впервые

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Летом 2018 года в Луганской области в зоне ответственности 53-й бригады бойцы ВСУ уничтожили вражеский дот.

 Об этом сообщил в Facebook и опубликовал видео волонтер Юрий Мысягин.

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Огневая точка боевиков была ликвидирована прямым попаданием ракеты украинских военных. Видео публикуется впервые.

Во временно оккупированном Донбассе 30 января накануне прибытия так называемой комиссии было сожжено помещение штаба военной части боевиков.

Согласно сводке штаба ООС, в течение суток 31 января, в период с 00:00 до 18:00, противник два раза обстрелял позиции ВСУ. В одном из обстрелов противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Ранее сегодня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не позволяет начать миротворческий процесс под эгидой ООН в Донбассе.

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Теги: оос, война, Донбасс
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