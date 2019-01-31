Опрос: 68% украинцев считают Россию агрессором - инфографика

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В январе 2019 года 68% опрошенных украинцев считают Россию страной-агрессором. Об этом свидетельствуют результата опроса соцгруппы Рейтинг.

20% придерживаются противоположного мнения, еще 13% - трудно ответить.

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Больше всего Россию страной-агрессором считают на западе, центре, севере, меньше - на востоке и юге.

Отвечая на вопрос, какой вариант решения проблемы в Донбассе поддерживают украинцы, 35% респондентов выступают за прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, замораживание конфликта.

20% опрошенных поддержали продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти в Донбассе, 22% - за предоставление территории самостоятельности, федеративного устройства, но оставить в составе Украины.

По региональному признаку за продолжение военных действий больше выступают жители от 18 до 39 лет на западе и центре, меньше - Донбасса и юга.

Опрос группы Рейтинг проведен методом интервью с 16 по 24 января 2019 года среди 6 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,3%.

22 августа 2018 года сообщалось, что согласно опросу соцгруппы Рейтинг, 45% украинцев полностью согласны, что войну в Донбассе начала страна-агрессор Россия и местные пророссийские группы.