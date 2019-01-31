Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.01.2019, 14:36

Опрос: 68% украинцев считают Россию агрессором - инфографика

Опрос: 68% украинцев считают Россию агрессором - инфографика - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, 13% украинцев не смогли назвать Россию страной агрессором

Реклама
Реклама

В январе 2019 года 68% опрошенных украинцев считают Россию страной-агрессором. Об этом свидетельствуют результата опроса соцгруппы Рейтинг.

20% придерживаются противоположного мнения, еще 13% - трудно ответить.

Реклама

Больше всего Россию страной-агрессором считают на западе, центре, севере, меньше - на востоке и юге.

Отвечая на вопрос, какой вариант решения проблемы в Донбассе поддерживают украинцы, 35% респондентов выступают за прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, замораживание конфликта. 

20% опрошенных поддержали продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти в Донбассе, 22% - за предоставление территории самостоятельности, федеративного устройства, но оставить в составе Украины.

По региональному признаку за продолжение военных действий больше выступают жители от 18 до 39 лет на западе и центре, меньше - Донбасса и юга.

Опрос группы Рейтинг проведен методом интервью с 16 по 24 января 2019 года среди 6 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,3%.

22 августа 2018 года сообщалось, что согласно опросу соцгруппы Рейтинг, 45% украинцев полностью согласны, что войну в Донбассе начала страна-агрессор Россия и местные пророссийские группы. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, россия-агрессор, опрос рейтинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 