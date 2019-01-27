"Дорог нет вообще": что говорят местные жители Луганска - фото

Фото: LIGA.net

Местные жители временно оккупированного Луганска жалуются на качество дорог в городе. Об этом LIGA.net сообщили источники в оккупации.

"Дорог тут нет вообще, ездить просто невозможно", - сказал водитель такси.

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Другой собеседник добавил, что во время сильных снегопадов, снегоуборочная техника почти не выходила на улицы. "Посыпали сверху в центре песком и все. Глаза "замылили", отчитались, а дороги - убитые", - уточнил он.

Фото: LIGA.net

Некоторые таксисты, воспользовавшись ситуацией, подняли тарифы в 1,5 -2 раза за проезд.

"Зарабатывают тут, кто и как может, работы у людей нормальной просто нет, может хоть запчасти водители сейчас больше станут покупать", - уточнил LIGA.net один из продавцов магазина, который специализируется на продаже запчастей для легковых автомобилей.

Луганчанка Марина добавила - для того, чтобы добраться в центр с южных или восточных кварталов, люди специально выходят за 1,5 часа, когда до войны можно было доехать в течение 30-40 минут.

25 января 2019 года сообщалось, что во временно оккупированном Донецке боевики ввели штрафы за вождение автомобиля с украинскими номерами.