Лукашенко о Трампе и Зеленском: Они понравились друг другу

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил публичную часть встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявив, что "они понравились друг другу". Об этом он сказал на встрече с украинскими СМИ, передает БЕЛТА.

"Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, прошла прилично, разумно, красиво. Все было красиво", - сказал Лукашенко.

"А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений", - добавил президент Беларуси.