Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео

Президент Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Видео выступления украинского президента опубликовало Hromadske.
Во время выступления Зеленский рассказал историю погибшего в Донбассе известного оперного певца Василия Слипака.
Читайте также: Первый день Зеленского на Ассамблее ООН: с кем и о чем говорил
Президент обратил внимание, что в 21-м веке нет "чужой" войны, а потому никто не может чувствовать себя в безопасности.
Зеленский отметил, что окончание войны и возвращение всех оккупированных территорий - это первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор.
25 сентября - второй день сессии Генассамблеи ООН.
Смотрите также: Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента