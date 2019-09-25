Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент выступил на 74-й Генеральной ассамблее Организации объединенных наций

Президент Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Видео выступления украинского президента опубликовало Hromadske

Во время выступления Зеленский рассказал историю погибшего в Донбассе известного оперного певца Василия Слипака. 

Читайте также: Первый день Зеленского на Ассамблее ООН: с кем и о чем говорил

Президент обратил внимание, что в 21-м веке нет "чужой" войны, а потому никто не может чувствовать себя в безопасности.  

Зеленский отметил, что окончание войны и возвращение всех оккупированных территорий - это первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор.

25 сентября - второй день сессии Генассамблеи ООН. 

Смотрите также: Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ООН, генассамблея
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Транспорт Кабмин уволил главу Укравтодора
Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Транспорт Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Продовольствие Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Популярное
фото/видео
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео 16:35
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию
Стало известно, сколько киевлян уклоняются от призыва в армию 15:29
Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента
Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента 14:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 