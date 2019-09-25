Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео

Президент Владимир Зеленский выступил на 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Видео выступления украинского президента опубликовало Hromadske.

Во время выступления Зеленский рассказал историю погибшего в Донбассе известного оперного певца Василия Слипака.

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Президент обратил внимание, что в 21-м веке нет "чужой" войны, а потому никто не может чувствовать себя в безопасности.

Зеленский отметил, что окончание войны и возвращение всех оккупированных территорий - это первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор.

25 сентября - второй день сессии Генассамблеи ООН.

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