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Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили

Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: Офис президента)
24.09.2019, 20:45

Во время встречи обсуждали развитие политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО

Во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что во время встречи обсуждались дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Зеленский подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил.

Приоритетным направлением работы президент назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Зеленский и Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

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