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Первый день Зеленского на Ассамблее ООН: с кем и о чем говорил

Первый день Зеленского на Ассамблее ООН: с кем и о чем говорил - Фото
Украинская делегация на Генеральной ассамблее ООН (Фото: пресс-служба президента)
25.09.2019, 08:34

Президент обсуждал переговоры в нормандском формате, безопасность, экономику и дело нацгвардейца Маркива

Президент Владимир Зеленский за вчерашний день провел несколько встреч с лидерами других стран в рамках 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Информация о встречах опубликована на сайте президента.

С премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский обсудил дело нацгвардейца Маркива, по которому предложил создать совместную следственную группу, а также двустороннее сотрудничество и инвестиции. Конте подтвердил, что санкции против России не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

На встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым обсуждалось двустороннее сотрудничество, Зеленский пригласил Токаева посетить Украину.

Вместе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский обсудил подготовку ко встрече лидеров стран нормандской четверки и безопасность на востоке Украины.

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную и финансовую помощь. Лидеры обсудили перспективы инвестиций и торговли между странами. Зеленский предложил Бабишу приехать в Украину с визитом.

На встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном обсуждались перспективы переговоров по Донбассу. "Мы не готовы ждать еще пять лет, чтобы переговоры в Минске дали результаты", -заявил Зеленский во время беседы. Также Зеленский призвал Левена содействовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины.

Также Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергомобсуждались дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

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Владимир Зеленский Андрей Бабиш ООН Ангела Меркель Джузеппе Конте Стефан Лёвен Касым-Жомарт Токаев
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