Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Маркива. Зеленский сделал конкретное предложение Конте

Дело Маркива. Зеленский сделал конкретное предложение Конте - Фото
Джузеппе Конти и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
24.09.2019, 20:50

Президент предложил премьеру Италии создать совместную следственную группу

На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым обсудил положение осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Кроме того, Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил посетить Украину.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего повестки дня. Среди прочего было отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере.

Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и сообщил о проведении большой приватизации в Украине.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

Читайте также: Адвокат Маркива обратился к Раде: Украина должна заявить протест

Напишите нам
Владимир Зеленский Джузеппе Конте Виталий Маркив
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 