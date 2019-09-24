Дело Маркива. Зеленский сделал конкретное предложение Конте

Джузеппе Конти и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым обсудил положение осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Кроме того, Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил посетить Украину.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего повестки дня. Среди прочего было отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере.

Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и сообщил о проведении большой приватизации в Украине.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

Читайте также: Адвокат Маркива обратился к Раде: Украина должна заявить протест