Дело Маркива. Зеленский сделал конкретное предложение Конте

На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым обсудил положение осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.
Кроме того, Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил посетить Украину.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего повестки дня. Среди прочего было отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере.
Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и сообщил о проведении большой приватизации в Украине.
Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.
24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
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