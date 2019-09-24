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Адвокат Маркива обратился к Раде: Украина должна заявить протест

Адвокат Маркива обратился к Раде: Украина должна заявить протест - Фото
Виталий Маркив под Славянском 31 мая 2014 года (Фото: Юрий Касьянов/Facebook)
24.09.2019, 07:41

В ближайшие недели должна стать известна мотивировочная часть приговора осужденному в Италии нацгвардейцу, после чего можно будет подать апелляцию

Украинская власть должна объяснять журналистам, что нацгвардеец Виталий Маркив, осужденный в Италии на 24 года заключения по делу о войне в Донбассе, невиновен. Так считает его адвокат Рафаэле Делла Валле, пишет Радио Свобода.

Адвокат убежден, что не существует доказательств причастности Маркива к гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика из РФ Андрея Миронова. По его мнению, Рада могла бы заявить протест против несправедливого приговора, чтобы привлечь внимание к делу.

Иначе, говорит Делла Валле, последствия для Киева "могут быть неутешительными": "В мире восторжествует месседж судей Павии, а именно такой: "В Украине воюет войско преступников под командованием криминалитета, а Россия там освобождает территорию от преступников".

Так же, по словам адвоката, Киеву следует настаивать, что Маркив - военный заключенный, поскольку инцидент произошел в условиях войны.

"Ко мне до сих пор никто не обратился, чтобы сделать перевод моего заключительного слова на суде", - посетовал юрист.

Мотивировочная часть приговора Маркиву должна быть опубликована в течение двух с половиной недель, хотя суд присяжных Павии может попросить отсрочку. После этого защита Маркива сможет подать апелляцию в суд Милана. Делла Валле сообщил, что регулярно посещает подзащитного. По его словам, Маркив чувствует себя спокойным, верит в позитивный исход дела и готов к следующему этапу борьбы.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
  • 12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.

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Виталий Маркив
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