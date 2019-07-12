Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы

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Нацгвардейца Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Об этом из зала суда сообщила корреспондент Hromadske.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить украинца к 17 годам заключения.

Итальянские прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов украинской армии.

Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.

Ранее Маркив произнес последнее слово перед приговором.

Судебный процесс по делу Маркива начался в июле 2018 года.

29-летнего украинца обвинили в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Сегодня стало известно, что в Италии открыли дело о возможном сговоре правящей партии Лига севера с РФ. Лидером Лиги является глава МВД Италии Маттео Сальвини.