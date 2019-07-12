Маркив произнес последнее слово перед приговором в суде

Виталий Маркив (фото - Facebook)

В итальянском городе Павия сегодня, 12 июля, началось заседание по делу нацгвардейця Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает Громадське.

После открытия заседания продолжалось несколько минут.

Судья предложила Маркиву сказать последнее слово. Он сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов должен объявить приговор по этому делу.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить Маркива к 17 годам заключения.