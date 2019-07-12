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12.07.2019, 12:35

Маркив произнес последнее слово перед приговором в суде

Маркив произнес последнее слово перед приговором в суде - Фото
Виталий Маркив (фото - Facebook)

Через 14 часов суд в Павии должен объявить приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву

В итальянском городе Павия сегодня, 12 июля, началось заседание по делу нацгвардейця Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает Громадське.

После открытия заседания продолжалось несколько минут.

Судья предложила Маркиву сказать последнее слово. Он сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов должен объявить приговор по этому делу.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить Маркива к 17 годам заключения.

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Теги: Виталий Маркив
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