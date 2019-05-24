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24.05.2019, 17:33

Дело Маркива: прокурор требует срок и привлечь второго бойца НГУ

Дело Маркива: прокурор требует срок и привлечь второго бойца НГУ - Фото
Фото: facebook.com/nataliya.kudryk

Андреа Дзанончелли требует приговорить Виталия Маркива к 17 годам заключения

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требует приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который имеет также итальянское гражданство. Об этом сообщает в Facebook корреспондент Радио Свобода Наталка Кудрик.

О таком сроке прокурор заявил в своем заключительном выступлении на суде, который проходит в городе Павия.

Кроме того прокурор заявил, что министерство юстиции Италии просит проверить роль в деле Роккелли еще одного бывшего нацгвардейца - ныне депутата Верховной Рады Богдана Маткивского. 8 февраля Богдан Маткивский давал в суде Павии показания по делу Маркива.

17 мая глава МВД Арсен Аваков встретился с Маркивым, а руководство МВД и НГУ дали показания в Италии в защиту гвардейца.

29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

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Теги: Виталий Маркив, нацгвардия
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