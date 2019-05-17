Аваков в Италии встретился с подсудимым нацгвардейцем: фото

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился в Италии с обвиняемым в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли нацгвардейцем Виталием Маркивым. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в итальянский город Павия на слушания суда прибыл вместе с и. о. командующего Нацгвардией Николаем Баланом и четырьмя гвардейцами.

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"Наша цель - предоставить исчерпывающие факты и свидетельства, подтверждающие невиновность Виталия Маркива", - написал Аваков.

Он сообщил, что с разрешения суда пообщался с бойцом.

"Он в бодром настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине", - рассказал министр.

Судебный процесс по делу Маркива начался в июле 2018 года.

29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.