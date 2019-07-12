В Италии открыли дело о возможном сговоре правящей партии с РФ

Джанлука Савоини (скриншот с видео)

Итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора правящей партии Лига Севера, лидером которой является вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, с Россией. Об этом сообщает ВВС.

Прокуратура таким образом отреагировала на сообщения СМИ о тайной встрече помощника лидера Лиги севера Джанлуки Савоини с российскими чиновниками в Москве в октябре 2018 года.

По данным итальянского издания L'Espresso, обсуждались "условия сделки по тайной передачи десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии Лига".

Сайт также опубликовал якобы аудиозапись разговора. На ней человек с голосом, похожим на голос Савоини, говорит: "Мы хотим изменить Европу".

Маттео Сальвини заявил, что его партия "никогда не принимала рубля, евро, доллара или литру водки в качестве финансирования от России".

Итальянское законодательство запрещает политическим партиям принимать взносы от иностранных организаций.

В феврале 2019 г у вице-премьера РФ Дмитрия Козака и в российской компании Роснефть опровергли информацию из расследования L'Espresso о том, что РФ финансировала Лигу севера, и пригрозила СМИ судом.