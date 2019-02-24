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24.02.2019, 18:10

РФ грозит судом итальянским СМИ за статьи о связях с Сальвини

РФ грозит судом итальянским СМИ за статьи о связях с Сальвини - Фото
Маттео Сальвини (фото - pbs.twimg.com)

На расследование итальянских журналистов отреагировали вице-премьер РФ Дмитрий Козак и компания Роснефть

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У вице-премьера РФ Дмитрия Козака и в российской компании Роснефть опровергли информацию из расследования итальянского издания L'Espresso о том, что РФ финансировала правопопулистскую партию итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель российского вице-премьера Илья Джус заявил, что "Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни секретных встреч".

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Роснефть распространила заявление, что вся информация в статьях на тему финансирования Россией Лиги севера в изданиях La Stampa и L'Espresso не соответствует действительности

Компания обратилась в редакции указанных изданий с требованием немедленно опровергнуть соответствующую информацию, а в случае отказа грозит иском в суд.

22 февраля итальянская оппозиция потребовала от правительства Италии ответить на обвинения в связях главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини с российским Кремлем.

Причиной стала публикация 21 февраля статьи в итальянском издании L'Espresso, в которой утверждается, что в 2018 году Сальвини пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Деньги якобы предназначались для финансирования Лиги севера в преддверии выборов в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года.

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Теги: европарламент, Сальвини, Лига Севера, кремль, италия
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