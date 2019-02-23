Главу МВД Италии обвинили в связях с Кремлем

Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

Вчера итальянская оппозиция потребовала от правительства Италии ответить на обвинения в связях главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини с российским Кремлем, сообщает Deutsche Welle.

Причиной стала публикация 21 февраля статьи в итальянском издании L'Espresso, в которой утверждается, что в 2018 году Сальвини пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Деньги якобы предназначались для финансирования правопопулистской партии Лига в преддверии выборов в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года.

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Организатором схемы, по словам авторов статьи, являлся Джанлука Савойни, преданный помощник итальянского министра внутренних дел.

По версии издания, Савойни договорился о покупке итальянской нефтяной компанией 3 млн тонн российского дизельного топлива. Доход от сделки предполагалось направить Лиге, федеральным секретарем которой является Сальвини.

В то же время, журналисты признают, что у них нет доказательств завершенности сделки. При этом авторы публикации подчеркивают, что она обсуждалась в Москве в октябре 2018 года, когда Сальвини прибыл в Россию на мероприятие с участием деловых кругов Италии.

Представители Демократической партии Италии заявили: Лига "не впервые оказывается вовлеченной в постыдные отношения, учитывая ее особенные дружеские связи с Путиным". Они призвали власти страны безотлагательно прояснить ситуацию.

Начиная с октября прошлого года Италия неоднократно заявляла о необходимости ослабить или даже снять санкции ЕС с России. В частности, 19 октября премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что санкции против России должны быть временным явлением.